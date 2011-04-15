АСВ в мае выплатило страховое возмещение на 84.2 млн руб.

Агентство по страхованию вкладов в мае 2020 года выплатило страховое возмещение 608 вкладчикам на 84.2 млн руб. Об этом говорится в сообщении АСВ.



Всего в 2020 году страховые случаи наступили в отношении 3 банков – участников системы страхования вкладов. В течение февраля-мая 2020 года новых страховых случаев не происходило.



Общий объём страховой ответственности АСВ по страховым случаям, наступившим с начала 2020 года, составил 11.6 млрд руб. перед 25.7 тыс. вкладчиков.



По состоянию на 1 июня 2020 года, по страховым случаям текущего года возмещение получили 18.4 тыс. вкладчиков на 11.3 млрд руб., что составляет 97.4% от страховой ответственности АСВ по этим банкам.



За первые пять месяцев 2020 года АСВ обеспечило выплату страхового возмещения 9.7 тыс. вкладчиков 162 банков по ранее наступившим страховым случаям на 2.1 млрд руб.



"AK&M" от 04.06.2020