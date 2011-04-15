Минэкономразвития предлагает дать возможность губернаторам освобождать бизнес от проверок

Министерство экономического развития внесло на рассмотрение Правительства проект постановления, которым предлагается дать возможность губернаторам освобождать бизнес от проверок. Об этом говорится в сообщении министерства.



Документ корректирует правила проведения проверок в 2020 году, утвержденные постановлением Правительства N 438 "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля…".



В частности, по предложениям Роструда руководителей регионов предлагается наделить полномочиями по внесению федеральным, региональным и местным контролерам предложений по отмене плановых проверок. Новое полномочие позволит не проводить плановые проверки предприятий, оказавшихся в сложном положении в связи с распространением коронавирусной инфекции.



Также вводится возможность проведения проверки по результатам устранения ранее выявленных нарушений, если этого захочет контролируемое лицо. В таком случае, если нарушения уже устранены, то для предпринимателя может быть предпочтительнее, чтобы проверка по исполнению предписания была проведена.



"AK&M" от 04.06.2020