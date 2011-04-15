Всемирный фонд дикой природы (WWF) намерен запросить информацию по проекту разработки месторождения россыпного золота на участке Гольцовская площадь. Об этом говорится в сообщении фонда.



У экологов есть основания полагать, что дальнейшая разработка месторождения может негативно сказаться на биоразнообразии и рекреационном потенциале полуострова, а также нанести непоправимый ущерб рыболовству и благополучию местных жителей.



Год назад WWF выступил за введение моратория на добычу россыпного золота на полуострове. Новая волна общественного обсуждения начавшихся на участке Гольцовская площадь работ золотодобытчиков демонстрирует необходимость учета интересов всех сторон, включая рыбаков и местных жителей, при реализации социально-экономических проектов.



WWF России уверен, что работы на участке необходимо приостановить до окончания всесторонней оценки соответствия проекта экологическим требованиям и обсуждения с привлечением всех заинтересованных сторон.



Подготовительные работы, предваряющие разработку месторождения россыпного золота, на участке Гольцовская площадь ведет ООО "Дальстрой". Лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых в этом районе компания получила еще летом 2017 года, несмотря на негативную оценку проекта со стороны КамчатНИРО. Лицензионный участок расположен на территории двух районов края в бассейнах рек Быстрая, Утка, Средняя и Ближняя Гольцовка и Плотникова. При этом река Быстрая - является популярным туристическим маршрутом для сплавов.



Учитывая, что "Дальстрой" собирается добыть в совокупности 943 кг золота на пяти реках в последующие 20 лет (срок действия лицензии), предполагаемая выгода золотодобытчиков не идет ни в какое сравнение с природоохранными рисками, отмечается в сообщении.



"AK&M" от 04.06.2020