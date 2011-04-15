ФАС заподозрила сговор на рынке поставок угля

ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства при проведении закупок на поставку угля для нужд теплоэлектроцентралей, расположенных в Архангельской, Новгородской и Ярославской областях. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



По результатам внеплановых проверок, а также анализа обстоятельств проведения закупок на поставку угля в 2017–2018 годах в этих регионах ФАС выявила признаки заключения ПАО "ТГК-2", АО "АрхоблЭнерго" и ООО "ТЭК" ограничивающих конкуренцию соглашений между заказчиками торгов и их участниками.



Целью соглашений стало поддержание цен на торгах на поставку угля для теплоэнергетических компаний, а также создание преимущественных условий участия в торгах для ООО "ТЭК", имеющего признаки аффилированности с заказчиками торгов. Общая сумма контрактов составляет более 1.5 млрд руб.





"AK&M" от 04.06.2020