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04/06/2020
18:23

Банк России предложил новые подходы в регулировании маркет-мейкерства

Банк России предложил новые подходы в регулировании маркет-мейкерства. Предлагаемые новации призваны снизить риски манипулирования рынком, которое может проводиться под прикрытием поддержания параметров биржевых торгов, говорится в сообщении ЦБ.

Маркет-мейкерство — один из инструментов обеспечения ликвидности финансового рынка. Он предусматривает, что участники торгов (маркет-мейкеры) на основе договоров с организаторами торговли поддерживают цену, спрос, предложение и объем торгов определенными финансовыми инструментами, валютой или товаром. Однако в ходе проверок Банк России выявлял случаи, когда клиенты брокеров под видом маркет-мейкерства фактически манипулировали рынком, подчёркивает регулятор.

В проекте указания Банка России уточняется, какие операции являются поддержанием параметров биржевых торгов по своей сути. Предлагается также ограничить круг клиентов, за счет которых могут совершаться маркет-мейкерские операции — если это физические лица, то они будут обязаны соответствовать требованиям, которые установит биржа.

Проект указания предусматривает, что маркет-мейкеры могут выполнять свои обязательства исключительно с помощью "пассивных" заявок, то есть таких, которые приводят к совершению сделок в случае последующего выставления заявок противоположной направленности.

Организаторы торговли будут обязаны ежедневно проверять корректность маркет-мейкерских заявок, в том числе на предмет наличия маркировки, указывающей на то, что они поданы в рамках обязательств маркет-мейкера.

Предполагается, что новые правила вступят в силу с апреля 2021 года.

"AK&M" от 04.06.2020
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