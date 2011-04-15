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04/06/2020
18:21

ЦБ определил методику расчета собственных средств микрокредитных компаний

Собственные средства микрокредитных компаний (МКК) должны составлять не менее 1 млн руб. Как говорится в сообщении Банка России, методика их определения и форма расчета установлены указанием, которое ЦБ направил на регистрацию в Минюст.

Нормативный акт вступит в силу и будет обязателен для выполнения МКК с 1 июля 2020 года в соответствии с последними изменениями в закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", внесенными летом 2019 года.

Закон предусматривает, что собственные средства МКК к 2024 году должны составлять не менее 5 млн рублей с ежегодным увеличением на 1 млн руб. от вступающего в силу в этом году требования к минимальному размеру в 1 млн руб.

При определении порядка расчета капитала МКК регулятор использовал упрощенный подход по сравнению с аналогичными требованиями к микрофинансовым компаниям (МФК).


"AK&M" от 04.06.2020
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