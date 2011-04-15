ЦБ определил методику расчета собственных средств микрокредитных компаний

Собственные средства микрокредитных компаний (МКК) должны составлять не менее 1 млн руб. Как говорится в сообщении Банка России, методика их определения и форма расчета установлены указанием, которое ЦБ направил на регистрацию в Минюст.



Нормативный акт вступит в силу и будет обязателен для выполнения МКК с 1 июля 2020 года в соответствии с последними изменениями в закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", внесенными летом 2019 года.



Закон предусматривает, что собственные средства МКК к 2024 году должны составлять не менее 5 млн рублей с ежегодным увеличением на 1 млн руб. от вступающего в силу в этом году требования к минимальному размеру в 1 млн руб.



При определении порядка расчета капитала МКК регулятор использовал упрощенный подход по сравнению с аналогичными требованиями к микрофинансовым компаниям (МФК).





"AK&M" от 04.06.2020