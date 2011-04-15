BMW отзывает 76 автомобилей в России. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили BMW 5-й серии (серия G30) и 7-й серии (серия G11), изготовленных в период с июля 2016 года по апрель 2017 года.



Причиной отзыва транспортных средств является то, что газообразующий материал для газогенераторов правой, левой или обеих головных подушек безопасности, возможно, подвергся воздействию влаги во время изготовления газогенератора. Влажный газообразующий материал может привести к тому, что при срабатывании надувной подушки безопасности возникает избыточное давление в газогенераторе, и так называемое запальное устройство может разорваться. Удерживающая способность головной подушки безопасности в таком случае снижается или полностью утрачивается. В результате, отсоединившиеся части газогенератора могут создать риск получения травмы для пассажиров.



Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных средствах будет выполнена замена правой, левой или обеих головных подушек безопасности (в зависимости от VIN-номера автомобиля).



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

BMW AG (Bayerische Motoren Werke AG) - немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов.



Промышленная фирма была основана Карлом Фридрихом Раппом в октябре 1916 года, официально компания BMW была зарегистрирована 20 июля 1917 года, но первоначально - как производитель авиационных двигателей, Bayerische Flugzeug-Werke.



В России автомобили BMW собираются в Калининграде ("Автотор").



"Автотор" - российское автосборочное предприятие в Калининграде. Основано в 1996 году.



ООО "БМВ Русланд Трейдинг" является официальным представителем изготовителя BMW на российском рынке.



"AK&M" от 04.06.2020