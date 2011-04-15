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04/06/2020
18:26

СК возбудил дело по статье "халатность" в связи с ЧС в Норильске

В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации в Норильске возбуждено уголовное дело по части 1 статье 293 УК РФ (халатность). Об этом сообщает СК РФ.

Следователи Главного следственного управления СК России продолжают устанавливать все обстоятельства разлива нефтепродуктов в Норильске в рамках уголовного дела, расследуемого по статье 254 (порча земли), статье 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), статье 250 УК РФ (загрязнение вод).

Напомним, 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось около 20 тыс. т нефтепродуктов на значительной площади, которые попали в грунт и водные объекты в районе Надежинского металлургического завода ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель". Происшествие повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.

По ходатайству следователей Следственного комитета арестован задержанный накануне начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеслав Старостин. От дачи показаний он отказался. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение.

Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к экологическому бедствию лиц. Произведены выемки документов, носителей информации с записями телефонных переговоров сотрудников, ответственных за оперативное информирование, и журналов фиксирования переговоров по факту чрезвычайного происшествия.

"AK&M" от 04.06.2020
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