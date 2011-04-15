Цены на бензин за неделю, с 25 по 31 мая, не изменились - 44.86 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 25 по 31 мая 2020, не изменились и составили 44.86 руб. за литр. Об этом сообщает Росстат.



Бензин АИ-95 стоил 45.86 руб. за литр, АИ-98 - 52.07 руб. за литр, дизельное топливо - 47.71 руб. за литр. Топливо АИ-92 подорожало на 0.1% до 42.42 руб. за литр.



За период с момента предыдущей регистрации средние цены по Российской Федерации на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 2 коп, отмечает ведомство.



Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Южно-Сахалинске - на 0.8%.



Рост цен на бензин автомобильный отмечен в 21 центре субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Кирове и Севастополе - на 1.3% и 1% соответственно.



В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.



На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38.9 до 44.66 руб., марки АИ-95 - от 41.9 до 49.25 руб., марки АИ-98 - от 49.99 до 54.83 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 41.2 до 43.76 руб., марки АИ-95 - от 44.6 до 47.66 руб., марки АИ-98 - от 52.8 до 54.86 руб. за литр.



"AK&M" от 04.06.2020