Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

04/06/2020
19:28

Цены на бензин за неделю, с 25 по 31 мая, не изменились - 44.86 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 25 по 31 мая 2020, не изменились и составили 44.86 руб. за литр. Об этом сообщает Росстат.

Бензин АИ-95 стоил 45.86 руб. за литр, АИ-98 - 52.07 руб. за литр, дизельное топливо - 47.71 руб. за литр. Топливо АИ-92 подорожало на 0.1% до 42.42 руб. за литр.

За период с момента предыдущей регистрации средние цены по Российской Федерации на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 2 коп, отмечает ведомство.

Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Южно-Сахалинске - на 0.8%.

Рост цен на бензин автомобильный отмечен в 21 центре субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Кирове и Севастополе - на 1.3% и 1% соответственно.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38.9 до 44.66 руб., марки АИ-95 - от 41.9 до 49.25 руб., марки АИ-98 - от 49.99 до 54.83 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 41.2 до 43.76 руб., марки АИ-95 - от 44.6 до 47.66 руб., марки АИ-98 - от 52.8 до 54.86 руб. за литр.

"AK&M" от 04.06.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100