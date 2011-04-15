КАМАЗ перенёс корпоративный отпуск из-за роста заказов

На КАМАЗе выпущено распоряжение-постановление, согласно которому двухнедельный оплачиваемый отпуск работников компании, прежде запланированный на период с 20 июля по 2 августа, перенесён на 17-30 августа. Об этом говорится в сообщении компании.



Решение о переносе даты начала и окончания ежегодного оплачиваемого отпуска с июля на август было принято в ходе очередного заседания камазовского штаба по работе в условиях эпидемии новой коронавирусной инфекции и связано с необходимостью своевременного выполнения большого объёма заказов, поступивших от клиентов.



Напомним, в 2020 году первая часть оплачиваемого отдыха камазовцев продлилась с 9 по 22 января.



В группу компаний "КАМАЗ" (ИНН 1650032058) входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе "КамАЗ" 110 компаний, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства.



Основными акционерами являются ГК "Ростех", Avtoinvest Limited, Daimler, KAMAZ International Management, Европейский банк реконструкции и развития, Decodelement Services Limited.



"AK&M" от 05.06.2020