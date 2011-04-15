Сбербанк увеличивает сумму и срок кредита по военной ипотеке

Сбербанк с 5 июня 2020 года увеличивает сумму и срок кредита по военной ипотеке. Об этом говорится в сообщении банка.



Максимальная сумма ипотечного кредита увеличена с 2.788 млн руб. до 3.005 млн руб. Максимальный срок кредита увеличен с 20 до 25 лет.



Ранее Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих на 0.4 п.п. Оформить военную ипотеку можно по ставке 8.4% годовых.



Программа "Военная ипотека" позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке, жилой дом с землёй или таун-хаус.



Предложение доступно военнослужащим - участникам накопительно-ипотечной системы, имеющим право на получение целевого жилищного займа на основании Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих".



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"AK&M" от 05.06.2020