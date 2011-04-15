Компания "Севералмаз" сокращает объём добычи алмазов

Объём добычи алмазов на Ломоносовском ГОКе ПАО "Севералмаз", входящем в группу "АЛРОСА", по итогам 2020 года будет снижен. Об этом говорится в сообщении АЛРОСА.



Данное решение связано с закрытием ключевых рынков сбыта и резким снижением спроса на алмазную продукцию в результате распространения коронавируса.



С 16 мая 2020 года были приостановлены работы на обогатительном переделе. Планируется, что они будут возобновлены с 1 июля сроком на три месяца, после чего их вновь приостановят до конца текущего года. Горные работы были приостановлены 12 мая, их планируется возобновить с 1 ноября.



Основная часть коллектива Ломоносовского ГОКа, за исключением дежурной группы, в настоящее время находится в вынужденном простое, получая предусмотренные коллективным договором выплаты, или на межвахтовом отдыхе.



Добыча на Ломоносовском ГОКе В 2019 году составила около 4.2 млн карат. По итогам I квартала текущего года предприятием было добыто 1.04 млн карат алмазов - 13% в общем объёме добычи группы "АЛРОСА".



Как сообщалось ранее, АЛРОСА также временно приостановила работы на руднике "Айхал" и карьере "Заря" Айхальского ГОКа, а также на Верхне-Мунском месторождении Удачнинского ГОКа. Ориентир по добыче алмазов группы "АЛРОСА" на 2020 год был снижен с 34 до 28-31 млн карат. Сокращение производства позволит избежать формирования низколиквидных остатков, наименее востребованных на рынке, и должно в дальнейшем способствовать восстановлению спроса на алмазную продукцию.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА за 2019 год в стоимостном выражении составили $3.338 млрд. При этом общая стоимость реализованного за 2019 год алмазного сырья составила $3.273 млрд, бриллиантов - $64.7 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 2019 год сократилась на 31% до 62.7 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 21% до 238.2 млрд руб. с 299.6 млрд руб. вследствие сокращения объёмов реализации на 12% на фоне падения спроса на алмазно-бриллиантовом рынке (главным образом в первом полугодии 2019 года), снижения среднего индекса цен (-6%) и изменения структуры продаж в связи с ростом спроса на мелкоразмерное сырьё. Показатель EBITDA сократился на 31% до 107.1 млрд руб. со 156 млрд руб. за счёт снижения выручки.



Чистый убыток АЛРОСА по РСБУ за январь-март 2020 года составил 7.481 млрд руб. против прибыли 16.06 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 18.78% до 40.147 млрд руб. с 49.43 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 8.907 млрд руб. против прибыли 20.464 млрд руб.



"AK&M" от 05.06.2020