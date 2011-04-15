Объём инвестиций в основной капитал в Москве вырос почти на 15%. Об этом сообщает Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.



Так, по его словам, в I квартале 2020 года объём инвестиций в основной капитал в Москве составил 452.4 млрд руб., это на 14.9% выше, чем за аналогичный период 2019 года.



"В I квартале этого года доля внебюджетных инвестиций в основной капитал составила 81.7%. За последние девять лет такие инвестиции в столице выросли более чем в два раза. Сейчас на долю Москвы приходится 15% общероссийского объёма инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России", - отметил вице-мэр.



Заммэра также добавил, что один из важных драйверов инвестиционной активности - это Адресная инвестпрограмма развития Москвы. Её объём на 2020-2022 годы - более 2 трлн руб. Это часть бюджета, которую город направит на реализацию приоритетных проектов в транспорте, соцсфере, благоустройстве, развитии новых территорий и других направлениях.



Для локализации современных производств и инновационных проектов в Москве также создана целая экосистема, которая состоит из особой экономической зоны "Технополис Москва", технопарков, индустриальных парков. Кроме того, правительство Москвы оказывает поддержку инвесторам. Компании, которым присвоены статусы технопарка, промышленного комплекса, якорного резидента технопарка и технополиса, могут снизить свою региональную налоговую нагрузку на 17-25%. Аналогичный механизм действует и в отношении новых инвестиционных проектов.



"Сегодня на различные льготы от города имеют право 116 московских компаний: 53 промкомплекса, 36 технопарков, 13 якорных резидентов, 13 инвестиционных приоритетных проектов, а также один производитель автотранспортных средств. Объем инвестиций этих предприятий за последние пять лет составил 95.6 млрд руб.", - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, цитируемый в сообщении.



Список мер поддержки инвесторов периодически дополняется. Так, в связи с тем, что с 2023 года льготные ставки налога на прибыль, установленные регионами, закончат своё действие, в конце мая мэр Москвы Сергей Собянин утвердил инвестиционный налоговый вычет для промышленных предприятий города, которые подтвердят статус "московского инвестора".



"Льгота предусматривает значительное снижение суммы налога на прибыль в бюджет субъекта. За счёт региональной части налога возможно списывать до 90% инвестиций в основные средства. Неиспользованную сумму региональной льготы можно переносить на будущие периоды - до 7 лет. Сумма налога, подлежащая зачислению в федеральный бюджет, также может быть уменьшена вплоть до полной отмены, но в течение одного года", - пояснил директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома.



"AK&M" от 05.06.2020