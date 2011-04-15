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05/06/2020
13:08

Минэнерго и компании ТЭК содействуют МЧС в ликвидации разлива топлива в Норильске

В рамках ликвидации последствий ЧС в Красноярском крае в связи с разливом дизельного топлива на Норильской ТЭЦ-3 Министерством энергетики Российской Федерации организована работа в части подключения сил и опыта нефтяных компаний для содействия работе МЧС России. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

Минэнерго России и компании ТЭК активно содействуют МЧС России в ликвидации разлива топлива в Норильске, в оперативном режиме ведут мониторинг ситуации на предмет необходимости дополнительных мер, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, слова которого приводятся в сообщении.

"В настоящий момент происходит доставка на место происшествия специальных мобильных бригад ПАО "Газпром нефть" и ПАО "Транснефть", располагающих необходимым опытом, оборудованием и возможностью оперативно добраться до места разлива. Часть персонала компаний уже находится на месте ЧС, руководители передовых отрядов участвуют в работе штаба МЧС России", - уточнил министр.

В состав мобильного аварийно-спасательного отряда компании "Газпром нефть" входит 72 высококвалифицированных специалиста из регионов присутствия компании. Команда и технические грузы уже были доставлены в Норильск тремя спецрейсами. Специалисты укомплектованы всем необходимым оборудованием и спецтехникой, в том числе нефтесборочным и насосным оборудованием, экскаваторами, боновыми заграждениями и другим грузом весом более 85 т, кроме того, в ближайшее время будет выслан дополнительный груз из Ханты-Мансийска.

Компанией "Транснефть" в настоящий момент укомплектовано пять бригад общей численностью более 80 человек, а также всем необходимым для ликвидации разлива оборудованием -заграждениями, специальными емкостями, нефтесборщиками, мотопомпами для откачки воды и водным транспортом. Планируется доставить персонал на место происшествия в ближайшие дни.

Составлен предварительный план по очистке загрязненных территорий. Уточненная дорожная карта будет составлена после завершения обследования места ликвидации последствий.

"Минэнерго России, в свою очередь, участвует в работе оперативных штабов МЧС России на месте происшествия, в которых принимают участие и компетентные представители компаний ТЭК", - подчеркнул глава Минэнерго России.

"AK&M" от 05.06.2020
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