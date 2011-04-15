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05/06/2020
12:43

Минэкономразвития запустило мониторинг нарушения запрета проведения проверок бизнеса

Министерство экономического развития РФ запустило проект по сбору обратной связи у предпринимателей о проверках, проведённых в нарушение объявленного моратория. Об этом говорится в сообщении МЭР.

"Если в отношении Вашей компании проводятся или проводились проверочные мероприятия и вы считаете, что они не должны были проводиться, расскажите нам об этом. Вы можете заполнить электронную форму или скачать прилагаемую анкету и направить её по адресу электронной почты: monitoring@economy.gov.ru", - говорится на сайте министерства.

По итогам проведённого опроса информация будет направлена в Аппарат Правительства.

Предлагаемая для заполнения форма касается только проверок, проводимых в соответствии с законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Напомним, что в апреле 2020 года Правительством РФ был введён мораторий на плановые проверки, а также значительно ограничены основания для проведения внеплановых проверок. Данная мера позволила существенно снизить административную нагрузку на бизнес: по сравнению с апрелем 2019 года количество проверок сократилось в 15 раз. В ходе проведённого опроса Минэкономразвития 75% компаний подтвердили отмену и приостановку проверочных мероприятий.

"AK&M" от 05.06.2020
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