Минэкономразвития запустило мониторинг нарушения запрета проведения проверок бизнеса

Министерство экономического развития РФ запустило проект по сбору обратной связи у предпринимателей о проверках, проведённых в нарушение объявленного моратория. Об этом говорится в сообщении МЭР.



"Если в отношении Вашей компании проводятся или проводились проверочные мероприятия и вы считаете, что они не должны были проводиться, расскажите нам об этом. Вы можете заполнить электронную форму или скачать прилагаемую анкету и направить её по адресу электронной почты: monitoring@economy.gov.ru", - говорится на сайте министерства.



По итогам проведённого опроса информация будет направлена в Аппарат Правительства.



Предлагаемая для заполнения форма касается только проверок, проводимых в соответствии с законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".



Напомним, что в апреле 2020 года Правительством РФ был введён мораторий на плановые проверки, а также значительно ограничены основания для проведения внеплановых проверок. Данная мера позволила существенно снизить административную нагрузку на бизнес: по сравнению с апрелем 2019 года количество проверок сократилось в 15 раз. В ходе проведённого опроса Минэкономразвития 75% компаний подтвердили отмену и приостановку проверочных мероприятий.



"AK&M" от 05.06.2020