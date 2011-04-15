Акционеры Ингосстраха приняли решение не выплачивать дивиденды за 2019 год

Акционеры СПАО "Ингосстрах" 3 июня 2020 года на годовое собрании утвердили годовой отчёт о деятельности компании в 2019 году, бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах за прошлый год. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Также был утверждён бизнес-план СПАО "Ингосстрах".

Собранием акционеров принято решение не выплачивать дивиденды, чистую прибыль СПАО "Ингосстрах" по результатам деятельности в 2019 году в размере 6.194 млрд руб. оставить в распоряжении СПАО "Ингосстрах".



Акционеры СПАО "Ингосстрах" избрали совет директоров компании. В него вошли девять человек: Аносов Андрей Борисович, Виханский Олег Самуилович, Матвеев Иван Дмитриевич, Григорьев Александр Валерьевич, Каллегари Джорджио, Соколов Константин Борисович, Соколов Алексей Анатольевич, Скарони Паоло, Чирина Лучано.



Аудитором СПАО "Ингосстрах" утверждено АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 05.06.2020