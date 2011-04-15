Банк "Санкт-Петербург" снизил тариф на эквайринг при оплате медицинских услуг

Банк "Санкт-Петербург" в рамках поддержки предпринимателей снизил тариф на эквайринг при оплате медицинских услуг. Об этом говорится в сообщении банка.



Для всех договоров торгового и интернет-эквайринга до 30 сентября 2020 года ставка будет составлять 1% от суммы операции.



Скидка действует на следующие виды деятельности: клиники, больницы (код МСС 8062), медицинские лаборатории (код 8071), лицензированные врачи, занимающиеся общей или специализированной медициной, которые не описаны другим MCC (код 8011), служба скорой помощи (код 4119).



ПАО "Банк "Санкт-Петербург" (ИНН 7831000027) - универсальный коммерческий банк, основан в 1990 году. В банке обслуживается более 1.8 млн частных лиц и 52 тыс. компаний в 64 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Калининграде, включая представительство в Новосибирске.



"AK&M" от 05.06.2020