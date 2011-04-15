ФНС обновила сервис "Сведения об ИНН". Об этом говорится в сообщении службы.



Так, в разделах "Сведения о недействительных ИНН физических лиц" и "Сведения о недействительных ИНН юридических лиц" из интерфейса поиска был исключен код налогового органа, а также навигатор выбора региона (субъекта, области). Это позволило сделать поиск быстрее и проще. Для получения необходимой информации теперь достаточно внести интересующий пользователя ИНН физического или юридического лица.



Сервис "Сведения об ИНН" позволяет гражданам подавать заявления о постановке на учёт в налоговый орган онлайн, а также получать информацию о присвоенном физическому лицу ИНН, проверять наличие сведений о признании недействительным ИНН, присвоенных физическим или юридическим лицам.



"AK&M" от 05.06.2020