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05/06/2020
12:35

ФНС обновила сервис "Сведения об ИНН"

ФНС обновила сервис "Сведения об ИНН". Об этом говорится в сообщении службы.

Так, в разделах "Сведения о недействительных ИНН физических лиц" и "Сведения о недействительных ИНН юридических лиц" из интерфейса поиска был исключен код налогового органа, а также навигатор выбора региона (субъекта, области). Это позволило сделать поиск быстрее и проще. Для получения необходимой информации теперь достаточно внести интересующий пользователя ИНН физического или юридического лица.

Сервис "Сведения об ИНН" позволяет гражданам подавать заявления о постановке на учёт в налоговый орган онлайн, а также получать информацию о присвоенном физическому лицу ИНН, проверять наличие сведений о признании недействительным ИНН, присвоенных физическим или юридическим лицам.

"AK&M" от 05.06.2020
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