ЦБ сообщил об операциях 24 июня и 1 июля

Банк России в связи с объявлением 24 июня и 1 июля 2020 года нерабочими днями не будет осуществлять в эти дни операции по предоставлению и абсорбированию ликвидности, а также сделки на внутреннем валютном рынке. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



При этом операции РЕПО по фиксированной ставке будут проводиться 23 и 30 июня 2020 года с исполнением первой части в день проведения, второй части - 25 июня и 2 июля 2020 года соответственно.



Погашение кредитов Банка России, дата возврата которых приходится на 24 июня и 1 июля 2020 года, будет осуществляться 25 июня и 2 июля 2020 года соответственно.



Депозитные операции овернайт будут проводиться 23 и 30 июня 2020 года с размещением денежных средств в день проведения операций и с датой возврата депозита и уплаты процентов 25 июня и 2 июля 2020 года соответственно.



Возврат денежных средств по недельным депозитным аукционам, проведённым 16 и 23 июня 2020 года, будет осуществляться 23 июня и 30 июня 2020 года соответственно.



Недельные депозитные аукционы будут проводиться 23 и 30 июня 2020 года с датой привлечения денежных средств в депозит в день проведения аукциона.



Аукционные операции РЕПО на срок 1 месяц и 1 год будут проводиться 22 июня 2020 года с исполнением первой части 23 июня 2020 года.



Операции "валютный своп" на внутреннем валютном рынке будут проводиться 23 и 30 июня 2020 года с исполнением первой части в день заключения сделки, второй части - 25 июня и 2 июля 2020 года соответственно.



Операции по покупке и продаже иностранной валюты на организованных торгах ПАО "Московская Биржа" будут проводиться 23 и 30 июня 2020 года с датой расчётов 25 июня и 2 июля 2020 года соответственно.



"AK&M" от 05.06.2020