Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

05/06/2020
13:01

ЦБ сообщил об операциях 24 июня и 1 июля

Банк России в связи с объявлением 24 июня и 1 июля 2020 года нерабочими днями не будет осуществлять в эти дни операции по предоставлению и абсорбированию ликвидности, а также сделки на внутреннем валютном рынке. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

При этом операции РЕПО по фиксированной ставке будут проводиться 23 и 30 июня 2020 года с исполнением первой части в день проведения, второй части - 25 июня и 2 июля 2020 года соответственно.

Погашение кредитов Банка России, дата возврата которых приходится на 24 июня и 1 июля 2020 года, будет осуществляться 25 июня и 2 июля 2020 года соответственно.

Депозитные операции овернайт будут проводиться 23 и 30 июня 2020 года с размещением денежных средств в день проведения операций и с датой возврата депозита и уплаты процентов 25 июня и 2 июля 2020 года соответственно.

Возврат денежных средств по недельным депозитным аукционам, проведённым 16 и 23 июня 2020 года, будет осуществляться 23 июня и 30 июня 2020 года соответственно.

Недельные депозитные аукционы будут проводиться 23 и 30 июня 2020 года с датой привлечения денежных средств в депозит в день проведения аукциона.

Аукционные операции РЕПО на срок 1 месяц и 1 год будут проводиться 22 июня 2020 года с исполнением первой части 23 июня 2020 года.

Операции "валютный своп" на внутреннем валютном рынке будут проводиться 23 и 30 июня 2020 года с исполнением первой части в день заключения сделки, второй части - 25 июня и 2 июля 2020 года соответственно.

Операции по покупке и продаже иностранной валюты на организованных торгах ПАО "Московская Биржа" будут проводиться 23 и 30 июня 2020 года с датой расчётов 25 июня и 2 июля 2020 года соответственно.

"AK&M" от 05.06.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100