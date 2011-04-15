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05/06/2020
12:33

Государство возьмёт под контроль распределение поставок медикаментов для лечения новой коронавирусной инфекции

Государство возьмёт под контроль распределение поставок медикаментов для лечения новой коронавирусной инфекции. Такое постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщила Госдума.

Временный порядок будет действовать до конца 2020 года. Он повысит эффективность лекарственного обеспечения больных коронавирусом.

Контролировать процесс будет Минздрав. Еженедельно производители и компании, занимающиеся ввозом в страну импортных лекарств для лечения коронавируса, обязаны будут направлять туда план распределения поставок медикаментов с приложением заявок, поступивших от регионов.

В заявках должны указываться названия препаратов и форма выпуска, сведения о медицинских организациях, в которые планируется направить медикаменты, данные о количестве пациентов с подтверждённым диагнозом новой коронавирусной инфекции, для которых закупаются препараты.

"AK&M" от 05.06.2020
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