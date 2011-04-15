Москва составит график дальнейшего снятия ограничений

Максимальное количество ограничений, связанных с коронавирусом, можно будет снять в Москве до начала июля, рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24", сообщила столичная мэрия.



По его словам, на следующей неделе может появиться график снятия ограничений. Это поможет бизнесу рассчитать время на подготовку помещений и вызов сотрудников, а горожанам - строить планы и возвращаться к привычному ритму жизни.



"Такой график уже можно составить на июнь - до 1 июля. То есть поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять. Конечно, это будет зависеть не только от того, что мы запланируем, а в какой ситуации будем находиться, как будет распространяться коронавирус, не будет ли всплесков и так далее", - сказал мэр Москвы.



И жители, и руководители промышленных, торговых предприятий ответственно соблюдают санитарные требования и ограничения. "Я думаю, что мы выдержим этот график и будем шаг за шагом снимать все ограничения, возвращаться к нормальной жизни", - добавил мэр Москвы.



В Москве возобновили работу более половины торговых предприятий, а на следующей неделе будут открыты практически все столичные магазины.



"Сегодня мы уже видим, что где-то 55 процентов всех торговых предприятий открыты. Остальные активно готовятся к открытию. Я думаю, что на следующей неделе будут открыты практически все магазины, большинство из них", - отметил он.



Открыты две трети предприятий быта, которым тоже разрешено было возобновить работу.



По словам мэра Москвы, если в первый день снятия ограничений в торговых центрах было много посетителей, которые пришли просто прицениться, то в конце недели наблюдается постепенный рост продаж.



"По итогам нескольких дней мы уже видим серьёзное восстановление оборота малых и средних предприятий, которые работают на кассовых аппаратах. По кассовому обороту этот объём восстановился где-то до 80% от аналогичного периода прошлого года", - сказал он.



Помимо возобновления работы строек, промышленных предприятий, сферы торговли и услуг, в Москве восстанавливается работа аэропортов.



"Больше стало рейсов, а соответственно, увеличилась загрузка гостиничного фонда. Мы начали активно восстанавливать экономику города. Я думаю, что эти тренды просто динамично продолжатся в ближайшие недели", - добавил С.Собянин, уточнив, что в ближайшие недели такая ситуация сохранится.



Кроме того, с 1 июня москвичи могут выходить на прогулки и заниматься спортом на улице, но по специальному графику. Для этого не нужен пропуск, но необходимо надеть медицинскую маску.



"Были введены определённые ограничения по графику прогулок. И абсолютно точно удалось добиться того, что - благодаря ещё, конечно, погодным условиям - у нас не было перезаполняемости парков, скверов, отдельных улиц", - добавил С.Собянин.



Уже заработал велопрокат, с 5 июня открываются ярмарки выходного дня. Однако по-прежнему запрещены массовые мероприятия, закрыты рестораны и кафе.



Режим повышенной готовности продлили до 14 июня. Срок действия пропусков, оформленных для поездок на работу, автоматически продлён до 14 июня. Для поездок со служебным удостоверением, в том числе с использованием буквенно-числового кода, также не нужно представлять дополнительные сведения.



"AK&M" от 05.06.2020