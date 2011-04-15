Оборот розничной торговли за неделю, с 27 мая по 2 июня, показал рост более 10%, В.Ефимов

Оборот розничной торговли за неделю, с 27 мая по 2 июня 2020 года, показал рост более чем на 10% и составил 6 млрд руб. Из них 2.7 млрд - оборот предприятий продовольственной торговли и 3.3 млрд - непродовольственной. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на заседании оперативного штаба по экономике Москвы, сообщила столичная мэрия.



"Открытие торговли позволило удвоить темпы восстановления экономики. Большинство отраслей из списка наиболее пострадавших на прошлой неделей показали двузначный рост среднесуточного оборота: бытовые услуги - 32%, розничная и оптовая торговля - 17.3%, общественное питание - 16.8%, гостиничный бизнес - 30.2% и стоматологические услуги - 11%", - добавил вице-мэр, цитируемый в сообщении.



Он отметил, что Москва преодолела самый острый период ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.



"Мы последовательно открываем отрасли экономики, и сейчас перед нами стоит задача не только купировать проблемы вынужденного приостановления деятельности, но и оперативно вернуться к экономическому росту", - отметил он.



По словам В.Ефимова, наиболее показательным фактором является рост среднесуточного оборота предприятий малого и среднего бизнеса, который составил 11% (4.1 млрд руб.) по сравнению с предыдущей неделей.



Он также подчеркнул, что антикризисные меры, принятые Правительством Москвы, основаны на тех предложениях, которые поступили от бизнеса - через отраслевые органы исполнительной власти, бизнес-объединения, институт уполномоченного по правам предпринимателей и центр поддержки экономики. Именно поэтому меры поддержки демонстрируют свою эффективность.



Так, предложение снизить ставку НДС для рестораторов внесла общественная организация. Сейчас это предложение передано в Правительство РФ.



Дополнительные меры поддержки гостиничного бизнеса, в том числе размещение в столичных отелях медиков, которые борются с коронавирусной инфекцией, были приняты по итогам обсуждений на заседаниях оперативного штаба, посвящённом состоянию туристической отрасли.



Инструменты помощи торговым центрам разрабатывались совместно с депутатским корпусом. Предложение внести в число пострадавших отраслей частную медицину также было озвучено представителями бизнеса на одном из заседаний.



"Значительную часть инструментов поддержки экономики включает федеральный план действий по восстановлению экономики, мы принимали активное участие в его разработке и благодарны федеральному правительству за открытую и конструктивную позицию. В свою очередь, правительство Москвы также утвердило собственный план возвращения к экономическому росту, который полностью синхронизирован с федеральным и дополняет его в части региональных полномочий", - рассказал В.Ефимов.



"AK&M" от 05.06.2020