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05/06/2020
14:26

При финансовой поддержке ВЭБ.РФ началось строительство танкера типа Aframax

При финансовой поддержке Группы ВЭБ.РФ судоверфь "Звезда" начала строительство танкера типа Aframax для Совкомфлота. Об этом говорится в сообщении банка.

Соглашение о строительстве двух нефтеналивных судов с последующим фрахтованием Роснефть, ССК "Звезда", "Арктик Лизинг" и "СКФ Эко" (компания группы "Совкомфлот") заключили в сентябре 2018 года. Плановый срок сдачи заказчику первого танкера - 2022 год.

Группа ВЭБ.РФ выступает финансовым партнёром судостроительного комплекса "Звезда" по созданию двух танкеров. Финансирование проекта началось в 2019 году. Строительство таких судов даёт мультипликативный эффект для экономики Дальнего Востока и страны в целом.

Всего на текущий момент одобрено участие ВЭБ.РФ в поставках 21 крупнотоннажного судна.

Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (госкорпорация "Внешэкономбанк") (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.

"AK&M" от 05.06.2020
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