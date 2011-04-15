При финансовой поддержке ВЭБ.РФ началось строительство танкера типа Aframax

При финансовой поддержке Группы ВЭБ.РФ судоверфь "Звезда" начала строительство танкера типа Aframax для Совкомфлота. Об этом говорится в сообщении банка.



Соглашение о строительстве двух нефтеналивных судов с последующим фрахтованием Роснефть, ССК "Звезда", "Арктик Лизинг" и "СКФ Эко" (компания группы "Совкомфлот") заключили в сентябре 2018 года. Плановый срок сдачи заказчику первого танкера - 2022 год.



Группа ВЭБ.РФ выступает финансовым партнёром судостроительного комплекса "Звезда" по созданию двух танкеров. Финансирование проекта началось в 2019 году. Строительство таких судов даёт мультипликативный эффект для экономики Дальнего Востока и страны в целом.



Всего на текущий момент одобрено участие ВЭБ.РФ в поставках 21 крупнотоннажного судна.



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"AK&M" от 05.06.2020