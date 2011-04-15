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05/06/2020
14:16

РАД выбран продавцом имущества города Химки

РАД выбран продавцом имущества города Химки Московской области в рамках приватизации. Об этом говорится в сообщении аукционного дома.

Договор заключен сроком на 5 лет. В течение этого периода РАД будет готовить к продаже и реализовывать на своей электронной площадке, ЭТП РАД Lot-online, имущество, принадлежащее городскому округу Химки.

Согласно условиям договора агентские функции РАД предполагают проведение полного комплекса маркетинговых и рекламных мероприятий по продвижению активов на рынок, размещение информации об объектах продажи в СМИ, презентацию в сети Интернет на профильных сайтах, в соцсетях, на деловых мероприятиях, профильных выставках и конференциях, поиск заинтересованных покупателей, организацию и проведение торгов. Задача РАД - обеспечить высокую конкуренцию на торгах для получения максимальной рыночной стоимости объектов продажи.

АО "Российский аукционный дом" (РАД) - универсальная торговая площадка для проведения всех видов сделок с имуществом и для работы по государственному и корпоративному заказу.

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