РАД выбран продавцом имущества города Химки Московской области в рамках приватизации. Об этом говорится в сообщении аукционного дома.



Договор заключен сроком на 5 лет. В течение этого периода РАД будет готовить к продаже и реализовывать на своей электронной площадке, ЭТП РАД Lot-online, имущество, принадлежащее городскому округу Химки.



Согласно условиям договора агентские функции РАД предполагают проведение полного комплекса маркетинговых и рекламных мероприятий по продвижению активов на рынок, размещение информации об объектах продажи в СМИ, презентацию в сети Интернет на профильных сайтах, в соцсетях, на деловых мероприятиях, профильных выставках и конференциях, поиск заинтересованных покупателей, организацию и проведение торгов. Задача РАД - обеспечить высокую конкуренцию на торгах для получения максимальной рыночной стоимости объектов продажи.



АО "Российский аукционный дом" (РАД) - универсальная торговая площадка для проведения всех видов сделок с имуществом и для работы по государственному и корпоративному заказу.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"