СМП Банк запускает ипотечную программу по ставке 6.5% годовых

СМП Банк запускает ипотечную программу с государственной поддержкой по ставке от 6.5% годовых на покупку жилья в новостройках. Об этом говорится в сообщении банка.



Максимальная сумма кредита составляет 8 млн руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и 3 млн руб. для других регионов страны. Первоначальный взнос - 20%, срок кредита - от 3 до 25 лет. Кредитный договор необходимо заключить до 1 ноября 2020 года.



СМП Банк (ИНН 7750005482) - головной банк группы, включающей, помимо санируемых Мособлбанка, Финансбизнесбанка, Инресбанка, также страховую и лизинговую компании. Банк работает на российском рынке с 2001 года



"AK&M" от 05.06.2020