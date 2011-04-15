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05/06/2020
14:42

СМП Банк запускает ипотечную программу по ставке 6.5% годовых

СМП Банк запускает ипотечную программу с государственной поддержкой по ставке от 6.5% годовых на покупку жилья в новостройках. Об этом говорится в сообщении банка.

Максимальная сумма кредита составляет 8 млн руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и 3 млн руб. для других регионов страны. Первоначальный взнос - 20%, срок кредита - от 3 до 25 лет. Кредитный договор необходимо заключить до 1 ноября 2020 года.

СМП Банк (ИНН 7750005482) - головной банк группы, включающей, помимо санируемых Мособлбанка, Финансбизнесбанка, Инресбанка, также страховую и лизинговую компании. Банк работает на российском рынке с 2001 года

"AK&M" от 05.06.2020
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