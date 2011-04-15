ЦБ вводит норматив краткосрочной ликвидности для брокеров, говорится в сообщении регулятора.



Так, брокеры с 1 октября 2021 года должны будут соблюдать норматив краткосрочной ликвидности - держать запас высоколиквидных активов, который позволит им продолжать деятельность в условиях существенного оттока денежных средств в течение месяца. Соответствующее указание Банка России зарегистрировал Минюст России. Документ касается брокеров, которые имеют право использовать средства клиентов в своих интересах.



Введение норматива повысит защиту средств инвесторов и обеспечит возможность брокеров возвращать деньги по требованию клиента не позднее следующего рабочего дня. Соблюдать норматив брокеры должны будут ежедневно. Если норматив нарушается по независящим от брокера причинам, например при изменении уровня кредитного рейтинга или при увеличении ставки риска по бумагам, у брокера будет время на устранение такого нарушения. В зависимости от причины этот срок может составлять один или два месяца.



Норматив будет вводиться поэтапно. С 1 октября 2021 года его значение составит 70% - это означает, что высоколиквидные активы должны будут покрывать 70% чистых ожидаемых оттоков брокера. С 1 октября 2022 года значение норматива составит 80%, а с 1 октября 2023 года - 100%. Такие сроки позволят участникам рынка при необходимости постепенно изменить свои бизнес-модели и подготовить IT-системы.



"AK&M" от 05.06.2020