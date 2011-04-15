Объёмы выдач в микрофинансовых организациях восстанавливаются, ЦБ

Объёмы выдач займов в микрофинансовых организациях (МФО) с конца марта и до начала мая стабильно сокращались, что было вызвано закрытием офисов в период действия ограничительных мер, а также ужесточением скоринговых моделей, чтобы минимизировать кредитный риск. Однако с середины мая, после начала постепенного снятия ограничений, объём выдач начал восстанавливаться, говорится в информационном материале Тенденции на рынке МФО, подготовленном по данным опроса крупнейших микрофинансовых компаний, сообщает Банк России.



С начала введения ограничительных мер наблюдалось ухудшение качества портфеля МФО - рост просроченной задолженности (NPL) происходил практически во всех сегментах рынка. Однако со второй половины апреля, после того, как компании активно включились в процесс реструктуризации займов и предоставления заёмщикам кредитных каникул, началось замедление темпов роста NPL. В результате в конце апреля показатель NPL90+ за неделю снизился сразу на 1.4 процентного пункта, что также было связано с частичной продажей задолженности.



В итоге по сравнению с началом 2020 года показатель NPL90+ крупнейших компаний к концу второй декады мая вырос приблизительно на 5 процентных пунктов.



К середине мая в МФО поступило более 19 тыс. заявлений о предоставлении кредитных каникул и реструктуризации микрозаймов. Было одобрено около 16 тыс. заявлений. В настоящее время общее количество заявлений на реструктуризацию растёт, но темпы роста снижаются. При этом рост в основном происходит за счёт заёмщиков, заявления которых не проходят по критериям антикризисного закона для получения кредитных каникул. Им предлагаются альтернативные решения, в том числе собственные программы МФО, а также прощение части долга.



Величина портфеля привлечённых МФО средств в указанный период оставалась стабильной, без существенного оттока - снижение портфеля составило около 3%. При этом объём банковского финансирования МФО вырос на 24.3%.



Объём погашения выданных займов за первую неделю после майских праздников значительно вырос (+26%) после длительного снижения - на отрицательную динамику возврата повлияли в том числе майские праздники.



Период ограничений отразился на численности МФО: с середины марта по 17 мая количество исключенных из реестра компаний в три раза превысило количество включенных. С начала года и до третьей декады мая государственный реестр покинули 90 МФО, причём половина из них пришлась на апрель-май. За это время число организаций, добровольно покинувших реестр, в три раза превысило число выведенных из него за нарушения.



К 21 мая 2020 года в реестре состояло 1684 МФО.

"AK&M" от 05.06.2020