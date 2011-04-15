Власти одобрили проект остановочного пункта "Печатники" на МЦД-2

Власти одобрили проект остановочного пункта "Печатники" на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) "Нахабино-Подольск". Об этом заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, говорится в сообщении Стройкомплекса.



Он будет интегрирован с одноименными станциями Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линий метро.



"На остановочном пункте площадью более 6 тыс. кв. м разместят две платформы с навесами на всю длину, выполненными в стилистике МЦД, современный пассажирский павильон и крытые наземные галереи до станции метро "Печатники" и БКЛ. Работы планируется завершить в 2020 году", - сказал С.Кузнецов.



По его словам, станция будет иметь выразительный архитектурный облик, отвечающий современным тенденциям в дизайне и всем технологическим требованиям.



"Основным приёмом при оформлении фасадов будет строгость и простота линий. Активно используют витражное остекление и алюминиевые панели плиты из гранита", - отметил С.Кузнецов.



Внутри трёхэтажного пассажирского павильона будет вестибюль с турникетами, кассовый зал, комнаты отдыха персонала, вспомогательные и технические помещения.



"По словам мэра Сергея Собянина, жители районов Печатники, Текстильщики и Люблино смогут строить новые альтернативные маршруты, позволяющие существенно экономить время в пути", - заключил С.Кузнецов.



Проектировщик: АО "Мосгипротранс". Заказчик: "Мосжелдорпроект".



Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров "Одинцово-Лобня" (МЦД-1) и "Нахабин-Подольск" (МЦД-2) 21 ноября 2019 года.



Линии, связавшие столицу с Подмосковьем, работают в режиме наземного метро. Поезда по МЦД курсируют с интервалом 5-6 минут в час пик.



График работы МЦД выстроен как в метро - с 05:30 до 01:00. Тарифы зависят от зоны, в которой вы едете. На МЦД их три: Центральная, Пригород и Дальняя. Оплатить проезд можно картой "Тройка".



По маршрутам МЦД-1 и МЦД-2 запущены современные поезда "Иволга" российского производства.



"AK&M" от 05.06.2020