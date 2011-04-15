Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

05/06/2020
16:37

Власти одобрили проект остановочного пункта "Печатники" на МЦД-2

Власти одобрили проект остановочного пункта "Печатники" на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) "Нахабино-Подольск". Об этом заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, говорится в сообщении Стройкомплекса.

Он будет интегрирован с одноименными станциями Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линий метро.

"На остановочном пункте площадью более 6 тыс. кв. м разместят две платформы с навесами на всю длину, выполненными в стилистике МЦД, современный пассажирский павильон и крытые наземные галереи до станции метро "Печатники" и БКЛ. Работы планируется завершить в 2020 году", - сказал С.Кузнецов.

По его словам, станция будет иметь выразительный архитектурный облик, отвечающий современным тенденциям в дизайне и всем технологическим требованиям.

"Основным приёмом при оформлении фасадов будет строгость и простота линий. Активно используют витражное остекление и алюминиевые панели плиты из гранита", - отметил С.Кузнецов.

Внутри трёхэтажного пассажирского павильона будет вестибюль с турникетами, кассовый зал, комнаты отдыха персонала, вспомогательные и технические помещения.

"По словам мэра Сергея Собянина, жители районов Печатники, Текстильщики и Люблино смогут строить новые альтернативные маршруты, позволяющие существенно экономить время в пути", - заключил С.Кузнецов.

Проектировщик: АО "Мосгипротранс". Заказчик: "Мосжелдорпроект".

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров "Одинцово-Лобня" (МЦД-1) и "Нахабин-Подольск" (МЦД-2) 21 ноября 2019 года.

Линии, связавшие столицу с Подмосковьем, работают в режиме наземного метро. Поезда по МЦД курсируют с интервалом 5-6 минут в час пик.

График работы МЦД выстроен как в метро - с 05:30 до 01:00. Тарифы зависят от зоны, в которой вы едете. На МЦД их три: Центральная, Пригород и Дальняя. Оплатить проезд можно картой "Тройка".

По маршрутам МЦД-1 и МЦД-2 запущены современные поезда "Иволга" российского производства.

"AK&M" от 05.06.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100