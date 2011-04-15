Услуги сетевых компаний в сфере строительства переведут в онлайн

Государственные услуги всех ресурсоснабжающих организаций в сфере строительства переведут в электронный вид. Об этом заявил заместитель начальника Управления оптимизации и контроля процедур в градостроительной сфере Департамента градостроительной политики Москвы Станислав Крымов, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Оптимизация строительного процесса и снятие излишних административных барьеров в столице ведётся не один год, и уже есть успехи. Очередная задача - полный перевод госуслуг ресурсоснабжающих организаций в электронный вид", - сказал С.Крымов в ходе онлайн-семинара для застройщиков в формате "работа над ошибками".



По его словам, сейчас завершается согласование такого перехода с профильными службами компании "Мосводосток".



"Цифровизация строительной сферы является основным драйвером качественного развития всей отрасли. Помимо инженерных и ресурсоснабжающих организаций, к этому процессу подключаются и органы контроля и учета. В частности, прорабатывается возможность подключения застройщиков к веб-сервисам Росреестра", - добавил С.Крымов.



Напомним, образовательные семинары для застройщиков в формате "работа над ошибками" ежегодно проходят при участии Департамента градостроительной политики. Первый семинар прошёл в четверг и был посвящён теме "Экспертиза проектной документации".



"AK&M" от 05.06.2020