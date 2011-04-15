Пивоваренная компания "Балтика" начала сотрудничество со службой доставки продуктов "Самокат"

Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group, начала сотрудничество со службой доставки продуктов "Самокат". Об этом говорится в сообщении "Балтики".



Теперь в Москве и Петербурге безалкогольные напитки можно заказать на дом.



В рамках заключенного контракта "Балтика" предложит потребителям линейку безалкогольных продуктов.



"Самокат" - сервис экспресс-доставки товаров категории e-grocery в Москве и Санкт-Петербурге. С 2018 года сервис осуществляет доставку товаров повседневного спроса: продуктов питания, напитков, бытовой химии, сопутствующих товаров. Также "Самокат" выпускает собственную продуктовую линейку, в которую входит молочная, мясная продукция и бакалея. Среднее время доставки заказа - 15 минут. Такая оперативность возможна благодаря складам формата dark store, расположенным в каждом из районов присутствия сервиса. Уже сегодня в Москве и Санкт-Петербурге работает 200 таких складов, а количество заказов в апреле превысило 1 млн.



Carlsberg - пивоваренная компания, основанная в 1847 году Дж. К. Якобсеном, штаб-квартира компании находится в Копенгагене, Дания. После смерти Дж. К. Якобсена в 1887 году основным владельцем компании был Фонд Карлсберга. Флагманом компании является Carlsberg.



Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group, - один из крупнейших производителей товаров народного потребления в стране. "Балтике" принадлежат восемь заводов в России. Компания является значительной частью Carlsberg Group и её региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Пивоваренная компания "Балтика" - ведущий экспортер российского пива: продукция компании представлена в более чем 75 странах мира. Благодаря высокому качеству бренды "Балтики" стали обладателями более 670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов.



"AK&M" от 05.06.2020