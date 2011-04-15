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05/06/2020
16:18

Реконструкция восьми московских набережных завершится до 2023 года

Реконструкция не менее восьми участков московских набережных завершится до 2023 года. Об этом заявил руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов, говорится в сообщении Стройкомплекса.

"Сейчас мы прорабатываем проектные решения, планируем обустроить зоны отдыха, пешеходные связи с ближайшими существующими и будущими микрорайонами, будем строить причалы для создаваемых маршрутов водного транспорта", - сказал Р.Загрутдинов.

Он напомнил, что в 2019 году завершена реконструкция Симоновской набережной на участке от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда. Дорожная сеть обеспечит подъезд к парку "Остров Мечты" в Нагатинской пойме.

Сейчас ведётся проектирование реконструкции Симоновской набережной от существующего участка до Третьего транспортного кольца (ТТК).

Также идёт проектирование и строительство набережной Марка Шагала.

Кроме того, выполняются проектно-изыскательские работы по участку Шелепихинской набережной от ТТК до Карамышевской набережной.

По остальным участкам набережных ведётся предпроектная проработка, вырабатываются концептуальные решения: от Филевского парка до театра "Мастерская П.Н. Фоменко"; набережной Тараса Шевченко от ТТК до Украинского Бульвара; Мневниковской поймы; Карамышевской набережной; Нагатинской поймы; от ж/д моста Курского направления МЖД до Братеевского каскадного парка.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина набережные будут построены по новым для столицы правилам - со значительным отступом от береговой линии, что позволит создать у воды качественное общественное пространство для отдыха и прогулок", - добавил Р.Загрутдинов.

"AK&M" от 05.06.2020
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