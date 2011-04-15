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05/06/2020
16:22

Операторы каршеринга смогут сэкономить 427 млн руб.

По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина действие льготных парковочных разрешений для операторов краткосрочной аренды автомобилей продлят на полгода.

Как сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, это позволит компаниям сократить убытки, связанные с пандемией, и сэкономить около 427 млн руб.

Эта мера поспособствует восстановлению работы каршеринга в системе транспорта Москвы.

Напомним, с 25 мая 2020 года в столице каршеринговый автомобиль можно арендовать минимум на пять дней. После завершения аренды машина снимается с линии и отправляется на полную дезинфекцию строго в соответствии с инструкциями Роспотребнадзора.

К моменту начала пандемии COVID-19 в Москве парк краткосрочной аренды составлял 32 тыс. автомобилей. На одну машину приходилось около 8 поездок в день, всего в 2019 году их совершено 47 млн.

"Мы обещали поддержать компании и продлить действие льготных парковочных разрешений минимум на 2 месяца. По решению мэра Москвы мы увеличим этот срок до 6 месяцев. Парковочные разрешения операторов краткосрочной аренды будут бесплатно продлены на полгода. Экономия составит примерно 427 млн руб. Компании сократят убытки, связанные с пандемией. Также для операторов мы, как обещали, ускорили процесс выдачи субсидий на оплату лизинговых платежей", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении.

"AK&M" от 05.06.2020
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