Набсовет Главгосэкспертизы одобрил новые направления деятельности ведомства, говорится в сообщении по итогам заседания совета.



"Пандемия рано или поздно закончится, и мы обязаны сделать на основе полученного опыта правильные выводы, в том числе о необходимости изменить формат работы института строительной экспертизы. Практика Главгосэкспертизы России, оперативно перешедшей на дистанционный формат работы без снижения качества, объёмов оказываемых услуг и срыва сроков, показала правильность курса на цифровизацию, принятого в отрасли, а также то, что сокращение материальных и бюрократических издержек повышает эффективность работы. Эти выводы важно учесть и использовать для дальнейшего развития института строительной экспертизы, так как именно от него во многом зависит развитие и всей строительной отрасли", - заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев, цитируемый в сообщении.



Начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов рассказал, что сейчас действительно фиксируется рост производительности как своих экспертов и сотрудников, так и тех, кто работает в других экспертных организациях. Информационные системы Главгосэкспертизы работают в полном объёме, а в единый реестр экспертных заключений поступает все больше данных об объектах.



"1 июня в реестр было загружено 570 заключений - это самый высокий результат за все время функционирования системы. В последние дни, в среднем, в сутки загружается по 300-350 заключений. Всего в ЕГРЗ содержится уже более 71500 заключений. Эксперты работают, заключения выдаются, непосредственно в Главгосэкспертизе России принято в работу уже более 1500 объектов. При этом в нашей системе объединенных коммуникаций проводится порядка 12000 рабочих конференций в месяц, что в шесть раз превышает показатели до пандемии", - отметил И.Манылов.



Участники заседания Наблюдательного совета обсудили также изменения устава Главгосэкспертизы России. В перечень целей деятельности добавлено экспертное сопровождение, а также формирование единой цифровой среды для управления процессами при решении вопросов, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов. 1 июня Главгосэкспертиза запустила в эксплуатацию Единую цифровую платформу экспертизы, которая позволит значительно повысить качество и скорость работы экспертных организаций и станет эффективным инструментом интеграции строительной отрасли на переходном этапе - до начала повсеместного использования государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.



Кроме того, наблюдательный совет расширил список полномочий Главгосэкспертизы в сфере ценообразования. Ведомство будет рассматривать проекты укрупненных нормативов цены строительства и выпускать заключения по результатам, изучать предложения об утверждении сметных нормативов с подготовкой отчёта в целях их планирования, формировать и актуализировать перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обязанных представлять информацию для формирования сметных цен строительных ресурсов, и выполнять другие работы. Также одобрены дополнительные виды экспертизы, связанные с целями и предметом деятельности Главгосэкспертизы.



Члены набсовета утвердили переименование Казанского филиала Главгосэкспертизы: теперь с учётом расширения его зоны ответственности и полномочий он будет называться Приволжским филиалом.



"AK&M" от 05.06.2020