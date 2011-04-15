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05/06/2020
16:40

Событие в Норильске локализовано и развития не получает, Норникель

Норникель мобилизовал силы и средства для ликвидации последствий инцидента на резервуаре хранения дизельного топлива ТЭЦ-3, доложил президент Норникеля Владимир Потанин из Норильска на совещании у президента России Владимира Путина, говорится в сообщении компании.

Событие локализовано и развития не получает.
"Компания мобилизовала силы и средства для ликвидации последствий аварии. Мы нацелены на использование наилучших доступных технологий и выбираем оптимальные, а не дешевые решения с экологической точки зрения. Профинансируем за счёт компании целиком и вернём в нормальное состояние экологическую систему", - сообщил В.Потанин, цитируемый в сообщении.

"Событие локализовано. Были установлены боны (боновые заграждения), поэтому развития она не получает. Сейчас наша задача - работать и собирать эти нефтепродукты", - заявил в ходе совещания министр МЧС Евгений Зиничев.

По словам В.Потанина, компания организовала доставку ёмкостей общим объёмом 16 тыс. т, которые позволят собрать все топливо, попавшее в водную систему. Кроме того, подготовлены складские помещения более чем на 100 тыс. т для сбора грунта, из которого уже собрано порядка 7 тыс. т. Уже идёт рекультивация участка на площади примерно 6.5 тыс. кв. м.

Руководитель Норникеля сообщил, что компания активно взаимодействует с экологическими организациями и представителями коренных народов, проживающих в регионе для реализации ряда программ. Программы по выпуску мальков с целью поддержания популяции редких рыб и по увеличению популяции оленей будут запущены, как только устранят последствия инцидента.

ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.

Чистая прибыль Норникеля по МСФО за 2019 год выросла на 95% до $5.966 млрд с $3.059 млрд годом ранее. Консолидированная выручка увеличилась на 16%, составив $13.6 млрд. Показатель EBITDA увеличился на 27% до $7.9 млрд.

"AK&M" от 05.06.2020
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