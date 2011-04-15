Обзор M&A-активности в апреле 2020 года

M&A-активность в лёгкой промышленности остаётся крайне слабой. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



Так, в апреле 2020 года после длительного перерыва в отрасли произошла одна сделка на сумму $19.3 млн - "Капиталинвестпроект", подконтрольный структурам мэрии Москвы, приобрёл "Компанию инновационных технологий", изготавливающую медицинские маски.



Вместе с тем, M&A-активность в лесной и целлюлозно-бумажной отрасли снова начала расти. За апрель произошла одна сделка на общую сумму $69.2 млн, а за январь-апрель 2020 года - три сделки общей стоимостью $98 млн. При этом за первые четыре месяца 2019 года в отрасли не было зафиксировано ни одной сделки.



M&A-активность в машиностроении в апреле остаётся на невысоком уровне. За месяц в отрасли была зафиксирована всего одна транзакция - приобретение холдингом "Теллус-Групп" 100% акций АО "АК "Ригель" оценочно за 3 млрд руб. ($40.7 млн.). Однако стоимость этой сделки оказалась в 3.8 раза выше, чем сумма одной сделки апреля 2019 года ($10.6 млн.).



M&A-активность в пищевой промышленности в апреле оставалась довольно высокой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот месяц зафиксировано две транзакции стоимостью $17.5 млн, тогда как в апреле 2019 года в отрасли состоялась всего одна сделка на $1.2 млн. Всего за январь-апрель было проведено четыре сделки на общую сумму $43 млн против трех на $130 млн годом ранее. Таким образом, в целом в 2020 году активность в отрасли сократилась.



Активность в строительстве и девелопменте в апреле начала снижаться на фоне общего падения деловой активности. Так, суммарная стоимость M&A-сделок за этот период сократилась на 29.5% до $405.1 млн с $574.4 млн за апрель 2019 года, однако их число при этом снова выросло - в 1.5 раза до 18 против 12 годом ранее. Средняя стоимость сделки продолжает падать - в апреле она уменьшилась в 2.1 раза до $22.5 млн с $47.9 млн годом ранее.



Темпы роста M&A-активности в торговле в апреле 2020 года заметно выросли против апреля 2019 года. Так, в этом месяце было заключено две транзакции на сумму $43.9 млн против одной на $2.4 млн годом ранее. Всего за январь-апрель в отрасли зафиксировано 9 сделок на общую сумму $305.8 млн против 6 сделок на $239.7 млн в январе-апреле 2019 года (рост на 27.6%).



M&A-активность в транспорте резко упала - стоимость одной сделки периода составила всего $10 млн, сократившись в 144 раза относительно суммы трёх сделок аналогичного периода прошлого года ($1445.5 млн.). Это обусловлено тяжёлым кризисом, в котором оказалась транспортная отрасль из-за пандемии коронавируса и связанных с ней карантинных ограничений.



M&A-активность в топливно-энергетическом комплексе снова увеличила темпы роста. Так, суммарная стоимость трёх сделок месяца составила $2.01 млрд, что в 9 раз больше стоимости двух сделок аналогичного периода прошлого года ($221 млн).



M&A-активность в сфере услуг остаётся довольно высокой. В апреле состоялось 4 транзакции суммарной стоимостью $233.1 млн - в 2.4 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года ($96.3 млн). Средняя стоимость сделки составила $58.3 млн - более чем в 2 раза выше средней стоимости сделки за апрель 2019 года ($24.1 млн). При этом за январь-апрель 2020 года в отрасли состоялось 10 сделок суммарной стоимостью $342.3 млн - это на 24.5% выше результата аналогичного периода 2019 года.



M&A-активность в финансовом секторе в отчётном периоде несколько возросла. Так, в апреле состоялись две сделки стоимостью $72.6 млн, тогда как за тот же период 2019 года прошла всего одна транзакция на сумму $37.1 млн - результат 2020 года практически в 2 раза выше. Однако за первые четыре месяца 2020 года объём сделок сократился на 49% - с $286.4 млн до $146.2 млн, число же транзакций не изменилось - за данный период их состоялось 6, как и в январе-апреле 2019 года.



M&A-активность в секторе нефтехимии остаётся слабой. За данный период, как и за первые четыре месяца 2020 года, в отрасли зафиксирована всего одна транзакция стоимостью $6.9 млн, тогда как в апреле 2019 года состоялась также одна транзакция на сумму $1.5 млн. Однако за четыре месяца 2020 года динамика прямо противоположная: за этот период в прошлом году состоялось три сделки на общую сумму $40.5 млн, а результат января-апреля 2020 года в 5.9 раза ниже.



В апреле 2020 года M&A-активность в IT отрасли заметно возросла по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Суммарная стоимость сделок составила $2.17 млрд, что в 52.8 раза выше, чем за апрель 2019 года ($41.1 млн). При этом число транзакций снизилось с четырех до одной.



Трансграничная M&A-деятельность российских компаний (in-out) на фоне кризиса неожиданно активизировалась. Так, в апреле 2020 года зафиксировано две сделки по приобретению российскими компаниями зарубежных активов на сумму $256.5 млн. При этом в аналогичном периоде 2019 года российские инвесторы приобрели один иностранный актив на сумму $300 млн. В целом результат апреля 2020 года - самый высокий за последние 11 месяцев.



Что касается сделок иностранных инвесторов с российскими активами (out-in), их объемы начали сокращаться. В апреле 2020 года отмечено три подобных транзакции, как и в апреле 2019 года. При этом сумма приобретений иностранными инвесторами в апреле 2020 года составила $49.1 млн - на 28% ниже, чем в аналогичном периоде 2019 года ($68.2 млн).



Подробнее об итогах рынка M&A за апрель 2020 года читайте в выпуске 266 ежемесячного бюллетеня "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M. Оформить подписку или приобрести бюллетень онлайн можно на сайте проекта http://mergers.akm.ru/pages/subscribe/



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AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 05.06.2020