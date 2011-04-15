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05/06/2020
16:59

Власти Москвы выставили на торги шесть земельных участков

Шесть земельных участков в разных округах столицы выставят на торги. Об этом заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в сообщении Стройкомплекса.

"Сейчас все они свободны от застройки", - уточнила А.Пятова.
Так, на Новокрюковской улице в Зеленограде на участке площадью 0.09 га планируется построить автомойку площадью около 600 кв. м.

Объект придорожного сервиса площадью около 920 кв. м могут возвести на юго-востоке столицы по адресу: 1-й Курьяновский пр., владение 15 (район Печатники). Площадь участка составляет 0.12 га.

В Щербинке, мкр 1, корп. 26 (улица Маршала Савицкого, владение 6, корпус 1) планируется построить объект общественного питания площадью около 2.5 тыс. кв. м. Участок в Новой Москве занимает 0.3 га.

На юго-западе столицы в районе Северное Бутово планируется реализовать на торгах земельный участок площадью 0.2 га на улице Старобитцевская, владение 19 корпус 1 (напротив). Там могут построить медицинский центр с торговыми помещениями общей площадью 4.3 тыс. кв. м, из которых наземная часть составит 3.7 тыс. кв. м, подземная - 600 кв. м.

Культурно-оздоровительный комплекс площадью около 1.5 тыс. кв. м планируется возвести в посёлке совхоза "Крёкшино" поселения Марушкинское Новой Москвы по адресу: улица Южная, владение 32Б. Площадь участка - 0.14 га.

На 0.05 га земли в поселении Краснопахорское, село Былово, вл. 1Г могут построить объект торгово-бытового назначения площадью около 400 кв. м.

Решение выставить на торги шесть земельных участков для строительства объектов разного назначения принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) города Москвы.

"AK&M" от 05.06.2020
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