Инфляция в мае составила 0.3%

Инфляция в мае 2020 года по сравнению с апрелем составила 0.3%, по сравнению с декабрём 2019 года - 2.4%. Об этом сообщил Росстат.



В 11 субъектах РФ прирост потребительских цен составил 0.5% и более. В наибольшей степени в Республике Калмыкия - 0.8% и республиках Адыгея и Коми - 0.7%.



В Москве цены выросли за месяц на 0.5%, в Санкт-Петербурге - на 0.1% (с начала года - прирост цен составил 1.9% и 2.5% соответственно).



В мае существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало увеличение цен на крупы и бобовые.



Заметно выросли цены на гречку - на 6.3%. Подорожание на 8% и более отмечено в 28 субъектах Российской Федерации, самое значительное в Республике Мордовия - на 21.7% и Курской области - на 16.7%.



Цены на рис увеличились на 4.6%, овсяные хлопья "Геркулес" - на 3.5%, крупу манную, горох и фасоль - на 2.4%, крупы овсяную и перловую - на 1.9%, пшено - на 0.6%.



Среди других наблюдаемых продовольственных товаров на 1-1.7% выросли цены на консервы мясные и рыбные, масла подсолнечное и оливковое, муку пшеничную, вермишель, макаронные изделия, майонез, кетчуп, чай, конфеты шоколадные, на 0.7-0.9% - печень говяжью, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, хлеб ржаной, бараночные изделия, сыры плавленые, овощи натуральные, консервированные, маринованные, пряники, кофе, какао, соль, мороженое и вина столовые.



В то же время снизились цены на яйца куриные - на 4.6%, мясо кур - на 3.5%, сахар-песок - на 0.6%, консервы мясные для детского питания - на 0.5%, окорочка куриные - на 0.2%.



Существенное снижение цен отмечено на отдельные виды плодоовощной продукции: на лимоны - на 33.6%, чеснок - на 17.3%, помидоры - на 10.6%, огурцы - на 9.4%. Вместе с тем наблюдался рост цен на картофель - на 13.4%, яблоки - на 8.7%, свеклу - на 6.5%, морковь - на 6.2%, капусту белокочанную - на 5.9%, бананы - на 4.6%, апельсины - на 2.1%, орехи - на 1.6%, лук репчатый - на 0.9%.



В мае из непродовольственных товаров заметно подорожали сигареты с фильтром отечественные - на 0.8%.



Выросли цены на отдельные виды медицинских товаров и медикаментов: на термометры медицинские ртутные - на 4.6%, бинты - на 4.1%, йод - на 3.5%, настойку пустырника - на 3%, термометры медицинские электронные - на 2.4%, ацетилсалициловую кислоту - на 2.1%, метамизол натрия, аллохол, вату отечественную - на 1.8%, корвалол - на 1.6%, комбинированные анальгетики - на 1.4%, лоратадин - на 1.1%, линекс - на 1%, кетопрофен и поливитамины без минералов - на 0.9%, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0.8%. При этом цены на дротаверин снизились на 1.4%, супрастин - на 1.1%, офтан катахром - на 0.6%, ксилометазолин и глицин - на 0.4%.



Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года N 762-р (с изменениями от 18 апреля 2020 года N 1062-р), цены на щетки зубные выросли на 1%, пасту зубную - на 0.9%, мыло туалетное - на 0.8%, сухие корма для домашних животных - на 0.7%, спички и бумагу туалетную - на 0.6%, порошок стиральный - на 0.5%. Одновременно цены на газовое моторное топливо снизились на 1.7%, на дизельное топливо - на 0.1%.



Среди прочих непродовольственных товаров подорожали: еврошифер - на 2.5%, легковые автомобили отечественные, крем для рук - на 1.2%, батарейки электрические, лопаты садовые - на 1.1%, триммеры электрические - на 1%, цемент тарированный - на 0.8%, холодильники, дрели электрические, велосипеды и мотоциклы, кровати для новорожденных, жидкие чистящие и моющие средства, кирпич красный, отдельные виды обуви для взрослых - на 0.7%.



В то же время снизились цены на электроутюги - на 1.4%, плиты бытовые - на 1.1%, телевизоры, электрочайники, телефонные аппараты стационарные, флеш-накопители USB, туалетную воду, свежесрезанные цветы, отдельные виды одежды и обуви - на 0.3-0.8%.



В мае в группе услуг пассажирского транспорта существенно выросли цены на проезд в поездах дальнего следования - на 15.5%, авиаперелет экономклассом - на 4%. В то же время тарифы на проезд в пригородных поездах снизились на 0.5%, маршрутном такси - на 0.3%.



Среди других наблюдаемых видов услуг подорожала абонентская плата за пакет услуг сотовой связи - на 2.6%, годовая стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) - на 2%, плата за пользование потребительским кредитом - на 1.7%.



При этом стоимость услуг по ксерокопированию документа стала дешевле на 0.6%, аренды квартир у частных лиц - на 0.5%, рытья могилы - на 0.4%, абонентской платы за доступ к сети Интернет, а также годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) - на 0.2%.



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