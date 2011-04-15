Школьники напишут итоговое сочинение 8 июня

Итоговое сочинение (изложение) для учащихся, зарегистрированных на его сдачу в дополнительные сроки, проведут 8 июня 2020 года. Об этом сообщила мэрия Москвы.



Дату утвердила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Писать сочинение будут около 400 человек.



Дополнительные сроки предусмотрены для тех, кто в основной день сдачи получил незачёт, не завершил выполнение задания по уважительным причинам или не смог присутствовать на экзамене.



Также 8 июня в итоговом сочинении планируют принять участие выпускники прошлых лет и студенты средних специальных учебных заведений.



Обновлённые уведомления о регистрации будут направлены в личные кабинеты участников на mos.ru до 5 июня 2020 года. Здесь же разместят результаты сочинения.



Итоговое сочинение (изложение) проведут дистанционно. Контрольные измерительные материалы будут защищены от разглашения содержащейся в них информации. Также будет обеспечена защита сведений о персональных данных участников и их родителей (законных представителей).



Успешное прохождение итогового сочинения (изложения) является обязательным для выпускников этого года. Более 99% старшеклассников уже получили зачёт.



Единый государственный экзамен начнётся 3 июля. Его будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в этом году. По данным столичного Департамента образования и науки, в нынешнем году в Москве школы оканчивают 57.5 тыс. одиннадцатиклассников.



В школах будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования при проведении ЕГЭ, чтобы исключить возможность заражения коронавирусной инфекцией. Школьников и педагогов обеспечат средствами индивидуальной защиты - перчатками и масками, при рассадке будет учитываться социальная дистанция.



"AK&M" от 05.06.2020