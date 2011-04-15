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05/06/2020
18:19

Оказание плановой медпомощи возобновят в Подмосковье с 8 июня

В Московской области поэтапно восстанавливается оказание плановой медицинской помощи, с 8 июня возобновляется плановая госпитализация в стационарные отделения больниц Московской области, а также появится возможность получить консультацию узкопрофильных специалистов в поликлиниках, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Московской области стабилизируется и мы постепенно возвращаемся к нормальной работе медицинских организаций. Первым этапом мы восстанавливаем плановую медицинскую помощь, которую на время карантина пришлось отменить. Со следующей недели мы возобновляем плановую госпитализацию в стационары, которые не были задействованы в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, по профилям кардиология, хирургия, неврология, травматология, дерматовенерология, фтизиатрия, психиатрия, наркология", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, цитируемая в сообщении.

В поликлиниках начинается приём узкопрофильных специалистов для выдачи направлений на плановую госпитализацию. Направление к узкопрофильным специалистам могут выдать терапевты, педиатры, врачи общей практики. Чтобы получить консультацию, необходимо обратиться по телефону 8 (800) 550-50-30 или оформить заявку на посещение на Госуслугах. На основании осмотра и данных рекомендаций врач примет решение о выдаче направления на приём или проведении телемедицинской консультации.

Кроме того, при посещении поликлиник для пациентов будут действовать новые правила - вход только в перчатках и медицинских масках, не более одного сопровождающего для пациента. Всем на входе будет проведена термометрия. Интервал между записями к специалисту будет не менее 30 минут, чтобы провести дезобработку помещений. Нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции 1.5 метра.

В пресс-службе напомнили, что при возникновении симптомов ОРВИ не следует посещать медицинскую организацию, а необходимо вызвать врача на дом.

"AK&M" от 05.06.2020
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