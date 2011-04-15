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08/06/2020
09:34

Дайджест газеты "Коммерсант" от 8 июня 2020 года

Дайджест газеты "Коммерсант" от 8 июня 2020 года.

ХИЩЕНИЯ В "ТРАНСАЭРО" РАЗОБРАЛИ ПО ВСЕМ СТАТЬЯМ
ЗА СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ БАНКРОТСТВЕ АВИАКОМПАНИИ ПРИДЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ ГЛАВБУХУ


Как стало известно "Ъ", СКР завершил расследование громкого уголовного дела о хищении 566 млн руб. при банкротстве ОАО "Авиационная компания "Трансаэро"", возбужденного по заявлению одного из акционеров компании, главы Межгосударственного авиакомитета Татьяны Анодиной. К тому времени предполагаемый организатор хищений экс-гендиректор "Трансаэро" Александр Бурдин успел сбежать за границу. К основным акционерам компании Ольге и Александру Плешаковым у следствия изначально не было претензий, поэтому отвечать за все, видимо, придется только главному бухгалтеру "Трансаэро" Андрею Ковалеву. По версии следствия, он помогал своему начальнику осуществить задуманное.



Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 08.06.2020
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