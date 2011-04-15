Пандемия вносит коррективы в рынок M&A. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



Многие компании отказались от запланированных ранее приобретений, направляя свои усилия на поддержку уже существующих активов. Однако возможна активизация крупных компаний на рынке M&A в связи с падением цен на ранее дорогие активы. В частности, уже сейчас заметен рост активности в сфере услуг и торговле, пострадавших от пандемии. Таким образом, гостиничный и ресторанный бизнес, сервисы доставки, торговые центры становятся предметом интереса со стороны инвесторов.



Также стоит отметить рост интереса российских предпринимателей к зарубежным активам - также в сфере услуг и торговли. Данные активы, ранее имеющие слишком высокую стоимость, подешевели и стали доступны для приобретения.



Подробнее об итогах рынка M&A за апрель 2020 года читайте в выпуске 266 ежемесячного бюллетеня "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M. Оформить подписку или приобрести бюллетень онлайн можно на сайте проекта http://mergers.akm.ru/pages/subscribe/



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AK&M "Рынок слияний и поглощений"