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08/06/2020
08:59

Пандемия вносит коррективы в рынок M&A

Пандемия вносит коррективы в рынок M&A. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.

Многие компании отказались от запланированных ранее приобретений, направляя свои усилия на поддержку уже существующих активов. Однако возможна активизация крупных компаний на рынке M&A в связи с падением цен на ранее дорогие активы. В частности, уже сейчас заметен рост активности в сфере услуг и торговле, пострадавших от пандемии. Таким образом, гостиничный и ресторанный бизнес, сервисы доставки, торговые центры становятся предметом интереса со стороны инвесторов.

Также стоит отметить рост интереса российских предпринимателей к зарубежным активам - также в сфере услуг и торговли. Данные активы, ранее имеющие слишком высокую стоимость, подешевели и стали доступны для приобретения.

Подробнее об итогах рынка M&A за апрель 2020 года читайте в выпуске 266 ежемесячного бюллетеня "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M. Оформить подписку или приобрести бюллетень онлайн можно на сайте проекта http://mergers.akm.ru/pages/subscribe/

Также бюллетени агентства "Рынок слияний и поглощений" и "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги" можно приобрести онлайн в Магазине аналитических бюллетений и исследований AK&M - https://akmanalytics.ru/

AK&M "Рынок слияний и поглощений"

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