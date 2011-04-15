Объём рынка M&A в апреле превысил $5 млрд

В апреле 2020 года суммарная стоимость M&A сделок с российским участием увеличилась на 6.9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив $5.01 млрд против $4.77 млрд годом ранее. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M. При этом количество транзакций остаётся на прежнем уровне - в апреле 2020 года состоялось 37 сделок, как и годом ранее.



Крупнейшей сделкой апреля стала продажа Антоном Черепенниковым "ИКС холдинга" структурам Алишера Усманова оценочно за $2.17 млрд.



Также в рейтинг крупнейших сделок месяца неожиданно вошла сделка из лесной и целлюлозно-бумажной промышленности: "Просвещение" стало фактическим монополистом на рынке учебной литературы, купив своего основного конкурента "Российский учебник" у структуры Алексея Кисина оценочно за $69.2 млн.



Подробнее об итогах рынка M&A за апрель 2020 года читайте в выпуске 266 ежемесячного бюллетеня "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M. Оформить подписку или приобрести бюллетень онлайн можно на сайте проекта http://mergers.akm.ru/pages/subscribe/



Также бюллетени агентства "Рынок слияний и поглощений" и "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги" можно приобрести онлайн в Магазине аналитических бюллетений и исследований AK&M - https://akmanalytics.ru/



AK&M "Рынок слияний и поглощений"