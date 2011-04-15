Первое место на российском рынке M&A в апреле заняли IT

На российском рынке M&A первое место в рейтинге отраслей в апреле 2020 года заняли информационные технологии (IT) с одной сделкой на $2.17 млрд (42.6% рынка). Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



Крупнейшей сделкой месяца стала продажа Антоном Черепенниковым "ИКС холдинга" структурам Алишера Усманова оценочно за $2.17 млрд.



Второе место в рейтинге отраслей за апрель 2020 года занял ТЭК с тремя транзакциями на $2.01 млрд., в 9 раз превысив показатель апреля 2019 года. Крупнейшей сделкой в ТЭК стало приобретение компанией Альберта Авдоляна "А-Проперти" 100% в Эльгинском угольном проекте у "Мечела" и Газпромбанка за $1.93 млрд.



На третье место по итогам месяца вышло строительство и девелопмент с 18 сделками на общую сумму $405.1 млн, что на 29.5% ниже результата апреля 2019 года ($574.4 млн). Крупнейшей сделкой месяца стала продажа компанией "Дон-строй инвест" проекта строительства жилого комплекса на территории "Московского трубозаготовительного комбината" группе ПИК оценочно за $122.1 млн.



На четвертом месте по итогам периода оказались услуги с 4 сделками на сумму $233.1 млн (4.6% объема рынка) - в 2.4 раза выше, чем показатель аналогичного периода прошлого года ($96.3 млн.). Крупнейшей сделкой периода стала покупка структурой миллионера Ивана Саввиди греческого курорта Порто-Каррас за $224.5 млн.



На пятое место поднялись финансовые институты (доля рынка - 1.4%) с двумя сделками на сумму $72.6 млн, что почти в 2 раза выше результата апреля 2019 года ($37.1 млн.). Крупнейшей из них стала продажа компанией "АЛРОСА" НПФ "ГАЗФОНД пенсионные накопления" 99.75% в корпоративном НПФ "Алмазная осень" за $40.6 млн.



Вместе с тем, апреле не заключалось сделок в таких ранее активных отраслях, как связь, сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых. Однако в сельском хозяйстве ожидается крупная сделка. Так, Россельхозбанк купил у ВЭБа права требования по кредитам "Евродона" за 6.2 млрд. руб., а после передал контрольную долю холдинга "Бисерскому литейному заводу". Сейчас сделка находится на рассмотрении ФАС. "Мы следим за развитием событий", - подчёркивают аналитики AK&M.



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AK&M "Рынок слияний и поглощений"