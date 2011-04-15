РФПИ, RTP Global, Elbrus Capital и Baring Vostok создают инвестплатформу

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации, и фонды RTP Global, Elbrus Capital и Baring Vostok объявили о создании совместной инвестиционной платформы объемом до $200 млн. Об этом говорится в сообщении РФПИ.



Платформа будет оказывать поддержку перспективным российским компаниям в широком ряде отраслей, которые испытали негативное влияние последствий пандемии коронавируса.



Целевой объем финансирования в компанию составит от 1 млрд руб. Создание платформы позволит максимально расширить область профессиональной экспертизы участников и оказать поддержку растущим компаниям с эффективной бизнес-моделью.



Платформа намерена предоставлять инвестиции преимущественно в капитал - одну из наиболее востребованных форм финансирования компаний, которым необходимы ресурсы в связи с последствиями пандемии. Сотрудничество ключевых игроков рынка прямых инвестиций и их опыт позволят поддержать передовые российские компании с высоким потенциалом роста.



Партнёры уже приступили к рассмотрению ряда целевых проектов, в том числе, в сфере розничной торговли, производства потребительских товаров, а также технологических решений.



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) основан в 2011 году для инвестиций в акционерный капитал компаний преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнерами реализации более 80 проектов общим объемом свыше 1.8 трлн руб., охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, их годовая выручка составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнёрства с ведущими международными соинвесторами из 18 стран на общую сумму более $40 млрд.



RTP Global специализируется на венчурных инвестициях в технологические компании. За 20 лет своей деятельности RTP Global инвестировала в 90 компаний в более чем 10 странах США, Европы, Индии и Юго-Восточной Азии. Пять ранних инвестиций стали многомиллиардными публичными компаниями - Яндекс, EPAM, Delivery Hero, RingCentral и Datadog. Суммарные активы под управлением RTP Global составляют более $2 млрд.



Фонды Elbrus Capital являются одними из ведущих игроков рынка прямых инвестиций в России и СНГ. Основные инвесторы фондов - крупные международные институциональные инвесторы и международные организации экономического содействия и развития. Суммарные активы под управлением фондов Elbrus Capital составляют более $1 млрд. За более чем 10 лет своей деятельности фонды инвестировали в такие успешные компании, как Mail.ru Group, HeadHunter, ЦИАН, Great Beer Holding, ОСГ Рекордз Менеджмент, PickPoint, ЮТВ и другие.



Baring Vostok специализируется на прямых инвестициях в акционерный капитал частных компаний с высоким потенциалом роста в России, Казахстане и других странах СНГ и является самым опытным фондом прямых инвестиций в регионе. За 25 лет своей деятельности фонды Baring Vostok вложили свыше $2.8 млрд в 80 компаний и стали частью успеха таких признанных лидеров рынка как Яндекс, Тинькофф, Ozon, СТС, ВкусВилл, Avito, 1C.



"AK&M" от 08.06.2020