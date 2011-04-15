Сборы регионального центра "Черноземье" Ингосстраха за I квартал выросли на 8%

Объём премии, собранной филиалами регионального центра "Черноземье" Ингосстраха за I квартал 2020 года, составил 533 млн руб., что на 8% превышает показатели аналогичного периода 2019 года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 308.8 млн руб. (прирост 19%), в том числе сборы по личному страхованию – 48.4 млн руб. (прирост 46%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 247.9 млн руб. (прирост 16%), страхованию ответственности – 12.5 млн руб. Объём страховой премии по ОСАГО – 211.9 млн руб. Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте составил 9.4 млн руб. (прирост 37%), по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров – 2.8 млн руб.



Выплаты филиалов регионального центра "Черноземье" Ингосстраха за I квартал 2020 года составили 342.7 млн руб., что на 47% превышает показатели I квартала 2019 года. В том числе по добровольному личному страхованию – 8.3 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 108.9 млн руб., добровольному страхованию ответственности – 2.1 млн руб. Выплаты по ОСАГО составили 219.6 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 3.7 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса регионального центра "Черноземье" стали КАСКО и ипотечное страхование.



"Если говорить о КАСКО и комплексном ипотечном страховании, прирост по которым составил 20% и 72% соответственно, то здесь динамику обеспечили активная позиция компании по наращиванию классических розничных продуктов, а также повышенный спрос населения на необходимость вложения своих сбережений в надежные активы как следствие фактора ослабления курса национальной валюты, — комментирует директор регионального центра "Черноземье" компании "Ингосстрах" Алексей Сайков. – В целом же рост показателей свидетельствует о том, что филиалы, входящие в наш РЦ, сохраняют свои позиции на региональных рынках, даже несмотря на непростую экономическую ситуацию, и продолжают обеспечивать клиентов качественными и доступными страховыми продуктами и услугами, востребованность которых, как прежде, высока".



Напомним, что в зону ответственности регионального центра "Черноземье" компании "Ингосстрах" входят филиалы, находящиеся в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.



CПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 08.06.2020