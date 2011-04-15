Дефицита лимонов, сахара, гречки - нет, цены стабилизированы, ФАС

Дефицита лимонов, сахара, гречки - нет, цены стабилизированы. Об этом сообщает ФАС.



В марте-апреле 2020 года в ФАС России поступило большое количество жалоб на рост цен на продукты питания. В целях стабилизации цен на внутреннем рынке Федеральная антимонопольная служба провела ряд контрольных и профилактических мероприятий.



Как отмечает ФАС, в Российской Федерации рынок лимонов в значительной степени зависит от импортных поставок. Статистические данные Росстата свидетельствовали о том, что в марте 2020 года темп прироста цены на лимоны составил 7.74%, а в апреле 151.8%.



Проведённый ФАС России анализ позволил установить, что резкий скачок розничных цен на лимоны был связан с рядом объективных факторов: снижением количества поставляемого товара (в январе-марте 2020 года количество поставляемых из-за границы лимонов снизилось на 41.26%); увеличением цены импорта за кг лимонов со стороны импортёра (максимальное завышение цены импортёрами из Турции составило 58%); распространением недостоверной информации о лечебных свойствах лимона в отношении COVID-19 и созданием ажиотажного спроса.



В связи со сложившейся ситуацией ФАС России предприняла ряд мер, направленных на стабилизацию цен на этом рынке.



Проведены совещания с крупными торговыми сетями по мерам снижения цен на лимоны, в ходе которых торговым сетям даны рекомендации по осуществлению закупок лимонов, а также обсуждены вопросы стабилизации цен.



В отношении поставщиков, существенно завышавших цены, ФАС России провела проверки. Полученная информация на данный момент анализируется. В случае выявления признаков антиконкурентных соглашений будут возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства.



По данным мониторинга ФАС России по состоянию на середину мая, снижение цен на лимоны в торговых сетях составляло до 45%.



К началу июня розничные цены на лимоны стабилизированы - в ряде федеральных торговых сетей стоимость составляет в среднем от 90 до 150 руб. за килограмм лимонов.



Дефицит товара и жалобы на завышение цен в настоящее время отсутствуют.



Контрольные мероприятия по стабилизации цен и предупреждению дефицита сахара для конечных потребителей ФАС России проводила по всей цепочке: производство-переработка-реализация. В настоящее время цены на сахар стабилизированы. Принятые меры позволили пресечь неконтролируемый рост цен и временный дефицит товара на полках магазинов.



В связи с выявлением случаев возможного искусственного дефицита на рынке сахара путём отказа от поставок и участия в закупках торговых сетей, ФАС России совместно с органами прокуратуры проводит восемь внеплановых проверок производителей и поставщиков сахара в ряде регионов Российской Федерации. По завершении проверочных мероприятий будет принято решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.



Сообщения о дефиците продукта на полках магазинов и отказов поставок более не поступают. В целом национальный рынок сахара является профицитным. Объективных экономических оснований для существенного роста цен не имеется. Ситуация находится на контроле ФАС.



Меры, предпринимаемые антимонопольным органом по стабилизации цен на гречку, также включали цепочку производство-переработка-реализация. На данный момент совместно с органами прокуратуры проводятся проверки восьми хозяйствующих субъектов в шести регионах России.



Челябинское УФАС России возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам картеля, который привел к установлению двумя торговыми сетями ("Магнит" и SPAR) завышенных цен на гречневую крупу марки "Увелка".



Дополнительно ФАС России анализирует деятельность более 50 организаций, связанных с производством и реализацией гречневой крупы, на предмет возможного нарушения антимонопольного законодательства.



"AK&M" от 08.06.2020