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08/06/2020
10:09

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице улучшается, С.Собянин

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице улучшается. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщила столичная мэрия.

"Мы видим, что положительная динамика сохраняется: меньше стала выявляемость пневмоний, меньше вновь выявленных больных COVID, меньше смертей стало. Действительно на следующей неделе можно будет принять более радикальные решения по продвижению вперед", - сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

С 1 июня 2020 года в Москве открылись непродовольственные магазины, автосалоны, торговые центры и гипермаркеты, заработал велопрокат, стали принимать клиентов химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и организации, оказывающие другие бытовые услуги. А с 5 июня открылись ярмарки выходного дня.

Кроме того, с 1 июня разрешили прогулки и занятия спортом, в том числе в парках и зеленых зонах. Чтобы избежать скопления людей, разработан специальный график прогулок. Выходить на улицу можно только в маске или респираторе.

В городе сохраняется система цифровых пропусков. В целом принятые меры позволяют держать под контролем эпидемиологическую ситуацию.

Максимальное количество ограничений, введённых в Москве из-за распространения коронавируса, можно будет снять до начала июля. Уже на следующей неделе может появиться график снятия ограничений, который поможет бизнесу подготовиться к началу работы. Сейчас уже открыты 55 процентов всех торговых предприятий.

Также через две-три недели вернутся к прежнему режиму работы и больницы, которые ранее были перепрофилированы для лечения больных COVID-19. В качестве резерва останутся около 17 тыс. коек, которые могут быть использованы в случае роста заболеваемости.

"AK&M" от 08.06.2020
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