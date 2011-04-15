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08/06/2020
11:31

Люберецкие очистные сооружения ждёт комплексная реконструкция

Люберецкие очистные сооружения ждёт комплексная реконструкция. Об этом сообщила столичная мэрия.

Системное обновление одного из крупнейших коммунальных предприятий столицы, входящего в состав Мосводоканала, позволит улучшить качество очистки сточных вод и экологию города в целом.

"Большие города всегда уязвимы с точки зрения качества окружающей среды, воздействия человека, но тем не менее Москва за последние годы неплохо продвинулась в этом направлении. В полтора раза уменьшилась концентрация загрязняющих веществ в воздухе, стала значительно чище вода в Москве-реке, почва и так далее. Это итог огромных усилий всех горожан, предприятий, организаций города и, конечно, коммунальщиков", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра Люберецких очистных сооружений.

Мосводоканал - это не только одно из крупнейших коммунальных предприятий мира, это и важнейший природоохранный комплекс, обеспечивающий очистку миллионов кубических метров воды в год, отметил Сергей Собянин.

Люберецкие очистные сооружения занимают территорию площадью 173 гектара в районе Некрасовка и являются одним из крупнейших предприятий такого рода в Европе.

В его состав входят старый блок (1963-1966 годов постройки) и два блока Ново-Люберецких очистных сооружений, которые появились в 1984-м и 1996-м. В 2006 году на Люберецких очистных сооружениях ввели в эксплуатацию блок удаления биогенных элементов, в 2007-м - блок ультрафиолетового обеззараживания очищенной сточной воды.

Производительность предприятия составляет три миллиона кубических метров сточных вод в сутки. Однако благодаря активному внедрению водосберегающих технологий в городском хозяйстве Москвы фактический приток сточных вод с 2010 по 2019 год снизился на 35% - с 723.2 до 470 млн куб м в год (до 1.3-1.5 млн куб м в сутки).

Промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды поступают на Люберецкие очистные сооружения из северо-западного, северного, северо-восточного и восточного секторов Москвы, а также из подмосковных Химок, Долгопрудного, Мытищ, Балашихи, Реутова, Железнодорожного, Люберец.

Люберецкие очистные сооружения работают по традиционной технологической схеме. Она включает в себя механическую и биологическую очистку. Стоки последовательно проходят механические решетки с отверстиями пять и шесть миллиметров, песколовки, первичные отстойники, аэротенки и вторичные отстойники. Часть очищенной воды дополнительно обеззараживается ультрафиолетовым облучением.

Отходы, задержанные на механических грабельных решетках, сбрасываются транспортерами в промывочные гидравлические прессы, выгружаются в контейнеры и вывозятся на полигон.

Образующийся в процессе очистки воды осадок проходит несколько стадий обработки, включая метановое сбраживание и механическое обезвоживание. Обезвоженный осадок перерабатывается в искусственную биопочву и используется для рекультивации карьеров и полигонов твердых бытовых отходов.

"AK&M" от 08.06.2020
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