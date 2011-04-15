Экономическая ситуация постепенно улучшается, ЦБ

Оперативные индикаторы сигнализируют о некотором улучшении динамики экономической активности по мере снятия ограничительных мер в связи с пандемией, отмечается в очередном выпуске еженедельного мониторинга Банка России "Финансовый пульс".



Основной положительный вклад в экономическую ситуацию вносят отрасли, ориентированные на потребительский спрос. В то же время отрасли промежуточного и инвестиционного спроса показывают неустойчивую динамику на фоне сохраняющегося слабого внешнего спроса и негативного влияния сокращения добычи нефти на смежные секторы.



Инфляционное давление в экономике ослабевает, а влияние дезинфляционных факторов усиливается. К этому приводит исчерпание переноса в цены мартовского ослабления рубля и обострение конкуренции в условиях сильного падения спроса. В целом за май рост цен с поправкой на сезонность оценивается вблизи 4% в пересчёте на год.



Положительная динамика на финансовых рынках на текущей неделе сопровождалась снижением вмененной волатильности курса рубля, премии за риск на Россию и доходностей ОФЗ на фоне сохранения интереса к рублёвым активам.







"AK&M" от 08.06.2020