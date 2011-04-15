Ростуризм подчинили напрямую Правительству России

Федеральное агентство по туризму выведено из подчинения Минэкономразвития РФ и теперь подчинено непосредственно Правительству Российской Федерации. Это следует из опубликованного Указа президента Российской Федерации от 5 июня.



Указ президента РФ "О совершенствовании государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Пункт первый указа устанавливает, что "руководство деятельностью Федерального агентства по туризму осуществляет Правительство Российской Федерации". Напомним, до этого Ростуризм подчинялся Минэкономразвития РФ.



Таким образом, теперь Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) повысило свой статус и входит в список федеральных агентств, непосредственно подчинённых Правительству РФ - в него также входят ФАС, Росреестр, Роспотребнадзор, ФМБА, Росрезерв, Ростехнадзор, Федеральное агентство по делам молодёжи и Федеральное агентство по делам национальностей.



Согласно второму пункту документа, Ростуризму переданы "функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации, а также по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма".



"Туристическая отрасль приветствует это решение, считает его правильным и крайне важным для дальнейшего развития индустрии туризма в России. Указ знаменует ещё большее признание государством значимости туристической отрасли для экономики страны", - так оценивают сегодняшнее решение президента в АТОР.



"AK&M" от 08.06.2020